Újabb masszív orosz támadás érte Ukrajnát

Január 13-ra virradóra és a reggeli órákban Oroszország kombinált támadást hajtott végre Ukrajna ellen. A csapások több nagyvárost és régiót érintettek, köztük Kijevet, Harkivot, Odesszát és Dnyipropetrovszk megyét.

Az Ukrán Fegyveres Erők Légierejének tájékoztatása szerint az éjszaka folyamán több hullámban indítottak drónokat Ukrajna különböző térségei ellen. Kijevben és több más régióban három alkalommal is légiriadót rendeltek el.

Az első riadó után az orosz erők ballisztikus rakétákkal csaptak le Harkiv elővárosára, később rakéták tartottak Kijev felé, ahol robbanásokat lehetett hallani. Ezt követően Harkivot és Odesszát is drónokkal támadták.

Reggel 7 óra után cirkálórakétákat és további drónokat észleltek Ukrajna légterében. Kijevben és környékén működésbe lépett a légvédelem.

Energetikai létesítményt is ért találat

A DTEK energetikai vállalat közlése szerint orosz támadás érte a vállalat egyik hőerőművét, ahol súlyosan megrongálódott a berendezések egy része. Ez már a nyolcadik nagyszabású támadás a DTEK hőerőművei ellen 2025 októbere óta.

A teljes körű invázió kezdete óta a vállalat hőerőműveit több mint 220 alkalommal érte támadás. Ezek során 59 energetikai dolgozó megsérült, négyen életüket vesztették.

A főváros és Kijev megye

A fővárosban az éjszakai támadások idején áramszünetek voltak. A közösségi médiában megjelent információk szerint Irpiny, Bucsa és Hosztomel szinte teljesen áram nélkül maradt.

Reggel, amikor újabb rakéták közelítették meg a térséget, Kijevben és a megye egyes részein rendkívüli áramszüneteket vezettek be.

Harkiv

Harkivban egy gyermekszanatóriumot ért dróntámadás, amelynek következtében tűz ütött ki. A város előterületét pedig ballisztikus rakétacsapás érte, mely során megsemmisült a Nova Posta egyik logisztikai terminálja.

A katasztrófavédelem közlése szerint négy ember életét vesztette, hatan megsérültek, a romok alól 30 embert sikerült kimenteni, közülük kettőt élve húztak ki az összeomlott épületből. A mentési munkálatok továbbra is tartanak.

Odessza

Odesszában dróntámadás következtében lakóházak, energetikai létesítmények és szociális intézmények rongálódtak meg.

A megyei katonai közigazgatás tájékoztatása szerint hat ember megsérült, közülük kettőt közepes súlyosságú sérülésekkel szállítottak kórházba.

Dnyipropetrovszk megye

A térségben dróntámadás érte Krivij Rih városát, súlyosabb következmények nélkül. Az éjszaka folyamán azonban kombinált csapást mértek a Zelenodolszki térségre, ahol tűz keletkezett, megrongálódott az infrastruktúra, két lakóház és egy gázvezeték.

Egy 69 éves nő megsérült, állapota közepesen súlyos. A katasztrófavédelem adatai szerint a megye több járásában is történtek károk, összesen két civil sérültet szállítottak kórházba. A tüzeket eloltották, a mentésben 45 tűzoltó és 13 jármű vett részt.

Nyitókép: DSZNSZ Harkiv

Kárpátalja.ma/rbc.ua