Oroszország újabb csapásokat mért az ukrán energetikai és vasúti infrastruktúrára

Az orosz megszálló erők keddre virradóan újabb csapásokat mértek a polgári, vasúti és energetikai infrastruktúra létesítményeire Harkiv, Kirovohrad, Szumi és Donyeck megyékben – közölte Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök a Telegramon.

„Az elmúlt éjszaka újabb támadáshullám érte városainkat, infrastruktúránkat és energiarendszerünket. Az ellenség fő célja változatlan: megtörni az ellenállásunkat, és megfosztani az ukránokat a fénytől és a melegtől” – fogalmazott a kormányfő.

Közölte, hogy a légierő az éjszakai támadás során 96 csapásmérő drónt észlelt, „a legtöbbet védelmi erőink megsemmisítették, de sajnos nem mindet„.

„Tegnap este az ellenség légicsapást mért Harkivra, a városi kórházra, és 57 ember megsebesült. A csapásmérés célpontja egy olyan intézményépület volt, amelyben életeket mentenek. Ez a terror és a cinizmus legszélsőségesebb megnyilvánulása” – jelentette ki. Szviridenko megjegyezte, hogy „más régiók is támadás alatt álltak: Kirovohrad megyében a polgári és a vasúti infrastruktúrát érte kár, Szumi megyében energetikai létesítményeket és vállalati épületeket ért találat, Donyeck megyében pedig újabb támadások érték a frontvonalhoz közeli városokat„.

A miniszterelnök hangsúlyozta: „az orosz terror megállításához gyors és hatékony intézkedésekre van szükség: légvédelmi rendszerekre, szigorúbb szankciókra (Oroszország ellen) és Ukrajna partnereinek határozottságára„.

A légierő keddi jelentése szerint Oroszország 96 drónnal támadta Ukrajnát, a légvédelem ebből 69-et semlegesített, 27 viszont célba talált hét helyszínen, valamint egy helyen rögzítették a lelőtt drónok roncsainak lezuhanását.

Olekszandr Prokugyin, a déli Herszon megye kormányzója a Telegramon arról tájékoztatott, hogy orosz katonák déltájban tűz alá vették Herszon város egyik kerületét, aminek következtében egy idős nő életét vesztette, négyen pedig megsebesültek, egy 55 éves férfi életveszélyesen.

Szerhij Liszak, a kelet-ukrajnai Dnyipropetrovszk megye kormányzója a Facebookon közölte, hogy orosz dróncsapásban egy 75 éves nő életét vesztette a régióban lévő Nyikopol városában.

Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka a Facebookon arról számolt be, hogy a Donyeck megyei Pokrovszk térségében az ukrán csapatok az utóbbi egy napban 3,4 négyzetkilométernyi területen semmisítették meg az orosz erőket, és egyes irányokban akár 1,6 kilométernyit is előre törtek.

