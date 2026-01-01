Ukrajna további két légvédelmi rendszert állított hadrendbe

Ukrajna újabb két Patriot légvédelmi rakétarendszert kapott Németországtól, amelyeket már telepítettek az ország légterének védelmére az orosz rakétatámadásokkal szemben – közölte az ukrán védelmi minisztérium hivatalos honlapján.

A tárca tájékoztatása szerint a rendszerek az ukrán városok és a kritikus infrastruktúra védelmét szolgálják. A fejlesztés Denisz Smihal védelmi miniszter szerint a német kormánnyal kötött legutóbbi megállapodások eredményeként valósulhatott meg.

A minisztérium emlékeztetett arra, hogy a Patriot egy amerikai gyártmányú légvédelmi rakétarendszer, amely a világ egyik legfejlettebb légvédelmi megoldásának számít. A rendszer képes repülőgépek, cirkáló- és ballisztikus rakéták megsemmisítésére, valamint nagy sebességű és összetett célpontok elfogására, többrétegű védelmet biztosítva stratégiai létesítmények és nagyvárosok számára.

