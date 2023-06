Péntek esti hadijelentés

Az ukrán hadsereg főbb erői még nem vettek részt az offenzívában – jelentette ki Olekszandr Szirszkij, az ukrán szárazföldi erők parancsnoka a The Guardian című lapnak adott interjújában, amelyet az Ukrajinszka Pravda hírportál szemlézett pénteken.

„Mindenki most és azonnali nagy győzelemre vár. Mi is ezt akarjuk. Fel kell készülnünk azonban arra, hogy ez a folyamat eltart egy ideig, mert rengeteg erő, sok technológia és kiépített akadály van mindkét oldalon. Fő erőink még nem vesznek részt a harci cselekményekben. Most még keressük, kutatjuk az ellenség védelmének gyenge pontjait” – fejtette ki a parancsnok.

Azt is elmondta, hogy ukrán becslés szerint Ukrajna területén jelenleg mintegy 400 ezer orosz katona tartózkodik. Olekszandr Prokugyin, a megye kormányzója a Telegramon közölte, hogy

az orosz erők ismét tüzet nyitottak pénteken a dél-ukrajnai Herszon városára, eltalálták az önkormányzati közlekedési vállalatot, aminek következtében három ott dolgozó meghalt.

„Herszonban a megszálló csapatok célzottan lőttek rá az önkormányzati közlekedési vállalatra, a város életét biztosító civil alkalmazottakra” – írta a kormányzó. Hozzátette, hogy egy férfi a helyszínen életét vesztette, a vállalat két másik dolgozója pedig kórházba szállítás után halt meg.

A kijevi megyei rendőrség pénteken arról tájékoztatott, hogy a főváros térségét ért orosz ágyúzás következtében leégett tíz hektár erdő. A lángok azután csaptak fel, hogy ellenséges rakéták csapódtak be arra a helyre, ahol a tavaly tavasszal, a térség orosz megszállása idején orosz katonák lövészárkai voltak.

Alina Podrejko, a bucsai rendőrkapitányság szóvivője az Ukrajinszka Pravda hírportál érdeklődésére pontosította, hogy az orosz támadás még június 16-án délután történt, aminek következtében Zdvizsivka mellett kigyulladt egy erdő.

„Azután, hogy az ukrán erők visszavették az ellenőrzést a terület fölött, aknamentesítési munkálatok folytak a helyszínen, de mivel egy orosz katonai raktár is ott volt mélyen a föld alatt tele lőszerrel, most hatalmas detonációk rázták meg a környéket. A robbanások délután három órától este nyolcig tartottak” – fejtette ki a szóvivő.

Elmondta, hogy a katasztrófavédelmi szolgálat, a rendőrség és az erdészet munkatársai a helyszínen tartózkodtak, de a detonációk miatt nem tudtak rögtön hozzáfogni a tűzoltáshoz.

A Militarnij elnevezésű ukrán katonai hírportál arról számolt be, hogy ukrán lövészek 203 milliméter kaliberű M106-os lövedékeket kaptak a Pion típusú önjáró lövegekhez.

A hírportál hozzátette, hogy mostanra a Szovjetunióban gyártott Pion fegyverekhez való szovjet lövedékkészletek kifogyóban vannak, ezért a szövetségesek úgy döntöttek, segítenek pótolni azokat ugyanilyen kaliberű saját gyártású lövedékekkel.

Vadim Szkibickij vezérőrnagy, az ukrán katonai hírszerzés helyettes vezetője az RBK-Ukrajina hírportálnak adott interjújában kijelentette, hogy az Oroszország három-négyszeresére növelte a Kalibr és a H-101-es rakéták gyártását.

„Ez azt jelenti, hogy az oroszok típustól függően havonta körülbelül harminc-negyven rakétát gyártanak ezekből. Kinzsal rakétából viszont legfeljebb hat darabot. A termelés szintje jelenleg egy kicsit magasabb, mint a háború előtt volt” – fejtette ki. Hozzátette, hogy az orosz erők októbertől januárig jelentős számú rakétát használtak fel az arzenáljukból.

Az ukrán vezérkar legfrissebb, pénteki összesítése szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége hozzávetőleg 680-nal 223 330-ra nőt. Az ukrán erők az elmúlt nap során megsemmisítettek egyebek között négy orosz harckocsit és 44 tüzérségi rendszert.

Forrás: MTI

Nyitókép: facebook.com/GeneralStaff.ua