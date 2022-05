Rakéta csapódott be egy Harkiv megyei kultúrházba

Egy orosz rakéta eltalált pénteken egy kultúrházat Kelet-Ukrajnában, a Harkiv megyei Lozova városban, hét ember sebesült meg, köztük egy 11 éves gyerek – közölte az ukrán katasztrófavédelem regionális részlege.

A jelentés szerint a délutáni támadás következtében az épület részben megsemmisült, a tetőszigetelés kigyulladt. A tüzet rövid időn belül eloltották. Az Ukrajinszka Pravda hírportál hozzáfűzte, hogy a kultúrházat tavaly újították fel.

A támadást elítélte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki a Twitteren azt írta, hogy olyan célpontokat, mint kultúrházak és múzeumok csakis “abszolút gonoszok és bolondok választanak”. “A megszállók a kultúrát, az oktatást és az emberiséget azonosították ellenségükként. És nem sajnálnak ellenük bevetni sem rakétákat sem bombákat. Mi jár azoknak az embereknek a fejében, akik ilyen célpontokat választanak? Abszolút gonoszság, abszolút ostobaság” – fogalmazott az elnök.

Helyi híradások szerint a dél-ukrajnai Odesszát is orosz rakétatámadás érte. Natalja Humenyuk, a dél-ukrajnai védelmi erők sajtóközpontjának vezetője megerősítette, hogy a lövedék egy infrastrukturális létesítményt talált el. A helyszínen tűz ütött ki, de Humenyuk szerint a támadás következményei nem jelentenek veszélyt a közeli település lakóinak épségére. Vitalij Kim, a szomszédos Mikolajiv megye katonai-polgári adminisztrációjának vezetője korábban a Telegram üzenetküldő alkalmazáson azt írta, hogy a rakétacsapás után ammóniaszag terjedt a levegőben, de a mentési szakemberek szerint minimális mennyiségű vegyi anyag került ki, nem veszélyezteti az emberek egészségét.

Daniel Langenkamp, a kijevi amerikai nagykövetség szóvivője egy ukrán tévéműsorban kijelentette, hogy az Egyesült Államok által biztosított összes fegyvert nagyon rövid időn belül, néha kevesebb mint egy nap alatt szállítják Ukrajnába. “Minden fegyver amerikai raktárakból származik, amelyek már készen állnak (a szállításra). Vagyis gyorsan megtaláljuk a szállítási módokat” – fogalmazott. Szavai szerint Az Egyesült Államok “soha a történelemben nem szállított felszereléseket ilyen gyorsan és ilyen mértékben egyetlen másik országba sem”. Hozzáfűzte, hogy szükség esetén az ukrán katonákat ki is képzik a rendelkezésükre bocsátott fegyverek használatára.

Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője a The Wall Street Journal című amerikai lapnak adott interjújában – amelyet a védemi minisztérium hírszerzési főigazgatósága is közzétett a hivatalos honlapján – kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök zsákutcába került, mert az Ukrajna elleni háborút sem megállítani, sem megnyerni nem tudja. Kiemelte: ahhoz hogy véget vessen a háborúnak, el kellene ismernie, hogy “Oroszország egyáltalán nem olyan erős és nagyszerű állam, mint amilyennek lefestette”. “A háború kezdete előtt meglévő lehetőségei közül Putyin a legkegyetlenebbet és legrosszabbat választotta. (…) Orosz szakértők többször is figyelmeztették, hogy ez (a háború) a legvégső lehetőség, és alaposan meg kell vizsgálni. Sokkal jobb választások is mutatkoztak számára. Most látjuk az eredményt” – fejtette ki Budanov.

A hírszerzési főnök aláhúzta, hogy Ukrajna addig fog harcolni, amíg az összes orosz csapatot “ki nem kergeti” a területéről. Értésre adta, hogy ebbe beleérti a Donyec-medence egészének és a Krím félszigetnek a visszafoglalását is. Hangsúlyozta, hogy “az ellentámadás felgyorsítása érdekében Ukrajnának sürgősen szüksége van közepes és nagy hatótávolságú rakétarendszerekre, nagy kaliberű tüzérségre és támadó repülőgépekre”.

“Mi a saját területünkön vívunk háborút. Ha valaki úgy gondolja, hogy bizonyos típusú fegyverek használatát korlátozni kellene, akkor szeretném emlékeztetni, hogy Oroszország itt abszolút minden fegyvertípust használ, beleértve a robotrepülőgépeket, amelyeket tengeralattjárókról indítanak, és a stratégiai bombázókat is. Az orosz fegyverek teljes skáláját használják itt, kivéve a nukleáris fegyvereket” – fejtette ki Budanov.

