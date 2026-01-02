Harkiv elleni orosz rakétatámadás

Az orosz hadsereg január 2-án, a nappali órákban Iszkander típusú rakétákkal lőtte Harkiv központját. A jelentések szerint lakóházakat ért találat, melynek eredményeképpen 19 civil szenvedett sérülést.

Oleh Szinyehubov, a Harkiv Megyei Katonai Közigazgatás vezetője arról számolt be, hogy a sérültek között egy 6 hónapos csecsemő is van, aki azonban szerencsére nem szorult ovosi ellátásra. A többi – 20 és 79 év közötti – sérült jellemzően légnyomást és üvegcserép okozta sérüléseket szenvedett.

Amil Omarov, a Harkiv Megyei Ügyészség vezetője elmondta, hogy a város központi részét vették tűz alá az oroszok, és jelenleg minden illetékes szolgálat a helyszínen dolgozik a sérültek mentésén. Hozzátette, lehetséges, hogy egyesek a romok alatt rekedtek.

Az eset kapcsán Volodimir Zelenszkij ukrán államfő is megszólalt. Bejegyzésében azt írta, az Oroszországi Föderáció a világ minden diplomáciai erőfeszítése ellenére folytatja a gyilkolást.

„Egyedül Oroszország nem kívánja a háború befejezését, és minden nap tesz is azért, hogy a konfliktus tovább tartson”

– tette hozzá Zelenszkij.

Kárpátalja.ma

Forrás: Novini Live