Rakétatámadás érte Harkiv megyét szombat éjszaka

Orosz rakétatámadás érte a kelet-ukrajnai Harkiv megyét, találat ért egy vérellátó központot is, többen meghaltak, sebesültekről is tudni – jelentette be szombat éjjel Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Telegram-üzenetében Zelenszkij elmondta, hogy a támadás az orosz határtól nem messze lévő Kupjanszknál történt, és az ukrán légvédelem több rakétát megsemmisített, további részleteket azonban nem közölt.

„Már önmagában ez a háborús bűntett is mindent elmond az orosz agresszióról” – fogalmazott.

Forrás: hirado.hu