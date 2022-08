Rakétatámadás érte Hmelnickij megyét

Az orosz erők rakétacsapást mértek szerdán kora este a nyugat-ukrajnai Hmelnickij megyére – közölte Szerhij Hamalij, a régió kormányzója.

Az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolója szerint az előzetes információk alapján Fehéroroszországból indították a támadást az oroszok. Részleteket a megye kormányzója későbbre ígért.

Az elmúlt órákban több rakétatámadás történt Szumi, Poltava, Harkov és Dnyipropetrovszk régiókban.

A glavcom.ua arról is hírt adott, hogy Cserkaszi és Kijev régiókban is robbanásra utaló jeleket észleltek. A tsn.ua csatorna arról adott hírt, hogy Zsitomir térségben is hallottak robbanásokat. Ezekben a térségekben a légvédelmi rendszer valószínűleg hatástalanította a rakétákat.

MTI/Kárpátalja.ma

(Kép: illusztráció)