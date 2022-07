Rakétatámadás érte szombat hajnalban Harkivot

Rakétatámadás érte Harkivot szombat hajnalban – tudatta a pmg.ua.

A támadásban személyi sérülés nem történt. A rendfenntartók a helyszínen dolgoznak.

Oleh Szinjehubov, a harkivi OVA vezetője elmondta, hogy az elmúlt nap során Harkiv megye több városa és települése ellen is rakétatámadást indítottak, valamint tüzérségi fegyverekkel is lőttek az orosz megszállók. Magánházak és gazdasági épületek rongálódtak meg, valamint az erdős területeken tűz keletkezett. Zolocsivban az oroszok egy óvodát is leromboltak.

Nyitókép: illusztráció

Kárpátalja.ma