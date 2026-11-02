Rendkívüli áramszünetekre kell számítani Ukrajna több régiójában
Az energetikai rendszerben kialakult nehéz helyzet miatt november 2-án reggel Ukrajna több régiójában rendkívüli áramszüneteket rendeltek el. Az érintett területeken az előzetesen közzétett áramszüneti menetrendek jelenleg nem érvényesek – írja a suspilne.media.
Az Ukrenerho tájékoztatása szerint az intézkedésre az orosz támadások következtében kialakult energetikai helyzet miatt volt szükség.
A szakemberek dolgoznak a stabil áramellátás mielőbbi helyreállításán. A rendkívüli korlátozásokat az energetikai rendszer stabilizálódását követően oldják fel.
A vállalat arra figyelmeztetett, hogy az áramszolgáltatás helyzete változhat, ezért a fogyasztóknak azt javasolják, hogy az áramszünetek aktuális alakulásáról a regionális áramszolgáltatók hivatalos felületein, saját címük alapján tájékozódjanak.
Kárpátaljára egyelőre nem érvényesek a korlátozások.
Az Ukrenerho korábban arról számolt be, hogy november 2-án Ukrajna egyes megyéiben valamennyi fogyasztói kategóriára, valamint a vállalkozásokra és az ipari létesítményekre is óránkénti áramszüneti menetrendeket terveztek bevezetni.
Az energetikai rendszerben kialakult nehézségek hátterében a november 2-ára virradó éjszakai orosz légitámadások állnak. Az orosz hadsereg 193 csapásmérő drónnal támadta Ukrajnát. A légvédelmi erők 154 pilóta nélküli repülőeszközt semmisítettek meg vagy hatástalanítottak.