Donald Trump állítja, sikerült korlátozott tűzszünetet kiharcolnia Ukrajnában

Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke arról számolt be, hogy személyesen kérte Vlagyimir Putyin orosz elnököt – ne bombázza a következő egy hétben Ukrajnát. Trump szerint orosz kollégája elfogadta a kérést, és beszünteti a támadásokat.

Az amerikai elnök erről egy kormánytisztviselőkkel tartott találkozón beszélt.

„Személyesen kértem Putyint, hogy egy hétig ne bombázza Kijevet és más városokat az Ukrajnában uralkodó heves fagy miatt”

– mondta Trump, hozzátéve, hogy az orosz vezető ebbe állítólag beleegyezett.

Donald Trump hangsúlyozta, hogy Ukrajna „rekordokat döntő” heves fagyokkal néz szembe.

„Azt mondták, hogy még soha nem tapasztaltak ilyen hideget” – fogalmazott az elnök, majd hozzátette:

Ukrajnában „szinte nem hitték el”, hogy Oroszország beleegyezett, hogy nem támad, de „nagyon boldogok voltak”.

Ennek valamelyest ellentmond, hogy Christopher Miller, a Financial Times kijevi tudósítója szerint az ukrán vezetés Trump szavaiból értesült Putyin állítólagos beleegyezéséről a csapások leállításába. Kijev nem kapott jelzést Oroszország részéről, ezért nem biztosak benne, hogy egyáltalán született ilyen megállapodás.

A Financial Times korábban azt írta, hogy az Egyesült Államok és Ukrajna megvitatta annak lehetőségét, hogy korlátozott tűzszünetet ajánlanak fel Oroszországnak: Moszkva leállítja az Ukrajna energetikai infrastruktúráját célzó csapásokat, cserébe Kijev beszünteti az oroszországi olajfinomítók és az orosz árnyékflotta tankerhajói elleni támadásait.

Kárpátalja.ma

Forrás: hromadske.ua

Nyitókép: korábbi felvétel, AP/Пул