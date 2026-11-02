Részlegesen helyreállt a Légiriadó alkalmazás működése

Újra érkeznek a légiriadókról szóló push-értesítések a Légiriadó (Повітряна тривога) mobilalkalmazásban, a térképen azonban egyelőre nem jelennek meg a légi célpontok. A szolgáltatás helyreállítása a kibertámadást követően még folyamatban van.

A Légiriadó alkalmazás fejlesztőcsapata tájékoztatása szerint a szolgáltatás fokozatosan áll helyre, miután illetéktelen személyek avatkoztak be a rendszer működésébe november 1-jén éjszaka.

A csapat arra figyelmeztette a felhasználókat, hogy semmiképpen ne nyissanak meg gyanús üzenetekben érkező hivatkozásokat.

A fejlesztők közlése szerint az alkalmazás nem tárol és nem használ személyes adatokat, így azok nincsenek veszélyben.

A szakemberek továbbra is dolgoznak a szolgáltatás teljes helyreállításán, emellett további biztonsági intézkedéseket vezetnek be annak érdekében, hogy a jövőben megelőzzék a hasonló támadásokat.

Nyitókép: TSN

Kárpátalja.ma/tsn.ua

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