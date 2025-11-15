1200 ukrán hadifogoly hazatéréséről született megállapodás
Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára fontos egyezségről számolt be a Telegramon. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megbízatásából 1200 ukrán hadifogoly szabadon bocsátásáról tárgyalt az orosz féllel.
A megegyezés Törökország és az Egyesült Arab Emírségek közvetítésével jött létre. A tárgyalások eredményeként az isztambuli egyezmények életbe lépésével 1200 ukrán fogoly térhet haza.
„Szünet nélkül dolgozunk azon, hogy a fogságból visszatérő ukránok otthon, a családi asztal mellett, rokonaik körében ünnepelhessék az újévet és a karácsonyt”
– fogalmazott Rusztem Umerov.
A felek hamarosan konkrét szervezési kérdésekről fognak egyeztetni.
Forrás: Telegram/Rusztem Umerov
Nyitókép: Facebook/Volodimir Zelenszkij
