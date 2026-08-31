Több civil sebesültje van az éjszakai támadásoknak Ukrajnában

Több civil sebesültje is van a hétfőre virradóra végrehajtott orosz légicsapásoknak, lakóházak, egészségügyi intézmények, infrastrukturális létesítmények és iparvállalatok rongálódtak meg Ukrajna különböző régióiban – jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

A kelet-ukrajnai Szlovjanszkban négy ember megsebesült, amikor hétfőn hajnalban légibomba talált el egy többszintes lakóházat, az épület egyik lépcsőháza megsemmisült – közölte Vadim Ljah, a városi katonai közigazgatás vezetője a Facebookon. A város központi részén 32 többlakásos épület, egy családi ház, egy hotel és egy óvoda is megrongálódott.

Dróntalálat érte a dél-ukrajnai Herszon egyik egészségügyi intézményét is, két dolgozó megsebesült, állapotuk közepesen súlyos – közölte a megyei katonai közigazgatás sajtószolgálata.

Dnyipropetrovszk megyét az éjszaka folyamán több mint 10 alkalommal drónokkal, tüzérséggel és irányított légibombákkal támadta az orosz hadsereg, egy civil megsebesült, lakóházak, iparvállalatok és gazdasági épületek rongálódtak meg – tudatta Olekszandr Hanzsa katonai kormányzó a Telegramon.

Az ország északkeleti részén fekvő Izjum városát irányított légibombákkal végrehajtott légitámadás érte, egy ember megsebesült, több mint 10 családi házban károk keletkeztek, az elektromos hálózat is megrongálódott – tette közzé a városi katonai közigazgatás sajtószolgálata.

A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg egy irányított légirakétával, valamint 121 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat hétfőre virradóra. Az előzetes adatok szerint a légvédelem 96 drónt megsemmisített az ország északi, déli, középső és keleti régióiban, a rakéta pedig nem érte el a kijelölt célpontot. Tizenegy helyszínen találatokat regisztráltak, további nyolc esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették.

Forrás: MTI

(Nyitókép: DSZNSZ – Herszon)

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