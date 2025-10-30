Tiszasalamoni lakos a háború újabb kárpátaljai áldozata
Október 31-én kísérik utolsó útjára szülőfalujában a tiszasalamoni Sima Zoltán elesett katonát – közölte a Csapi Városi Tanács a Facebook-oldalán.
A szertatás közép-európai idő szerint 12.15-kor kezdődik. A felhívásban arra kérik a község lakosait, hogy a gyászmenetet élő folyosóval övezzék az elhunyt védő tiszteletére.
Sima Zoltán harci feladat teljesítése közben hunyt el 2025. október 13-án a Donyeck megyei Kosztyantinyivka közelében.
Osztozunk a hozzátartozók fájdalmában.
Forrás: Facebook/Csapi Városi Tanács