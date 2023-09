Smihal: robbanás volt Kosztantinyivka piacán

Legkevesebb tizenhat halálos áldozatot követelt szerdán a kelet-ukrajnai Kosztantinyivka piacára mért orosz csapás – közölte Denisz Smihal ukrán miniszterelnök Telegram-oldalán.

Mint mondta, egy gyerek is van a halottak között. Az ukrán hatóságok beszámolója szerint a sebesültek száma a harmincat is meghaladja. Nem sokkal később Volodimir Zelenszkij is megerősítette a támadás tényét, illetve az áldozatok számát a Donyeck megyei településen.

„Egy általános piac. Üzletek. Egy gyógyszertár. Emberek, akik semmi rosszat nem követtek el” – írta részvétnyilvánító bejegyzésében az ukrán elnök. Hozzátette, hogy a halottak száma még tovább emelkedhet. Zelenszkij „a gonosz szégyentelenségéről” írt üzenetében.

Az ukrán elnök közzétett egy videófelvételt is a robbanás bekövetkeztéről a forgalmas városrészben. Emellett felvételeket is megosztott a megrongált házhomlokzatokról, vértócsákról és a lángok elfojtásán dolgozó tűzoltókról.

Egyelőre nem tudni, hogy milyen típusú lőszer csapódott be a településen.

A helyi sajtó szerint talán egy Sz-300-as típusú légvédelmi rakéta lehetett. Kosztantyinivka alig 20 kilométerre délnyugatra fekszik Bahmut városától, amelyet orosz erők foglaltak el néhány hónapja. Kosztantyinivkát azóta több támadás is érte.

Forrás: MTI