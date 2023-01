Smihal: újabb rendkívüli áramszünetek lehetnek Ukrajnában

A jelentős lehűlés és az ukrán energiainfrastruktúra elleni lehetséges következő orosz támadások miatt az ukránoknak fel kell készülniük újabb rendkívüli áramszünetekre – jelentette ki Denisz Smihal miniszterelnök a pénteki kormányülésen.

“Oroszország továbbra is csapást mér az energiaszektorunkra. Az új év első öt napjában az ellenség két támadást hajtott végre drónokkal, amelyek következtében termelő létesítmények és főhálózatok rongálódtak meg. Az energiaszektor ágyúzása keleten, valamint délen is folytatódott” – fejtette ki a kormányfő. Hozzátette, hogy az enyhe időjárás és az ünnepek miatt csökkent a fogyasztás, aminek köszönhetően néhány napig nem volt leállás.

Szavai szerint viszont már csütörtökön nőtt a fogyasztás, ezért a középső és keleti régiókban, valamint Odesszában, Lvivben és Dnyipróban ismét tervezett leállásokat ütemeztek be. Péntek délelőttől ezt az egész országra kiterjesztették.

“Péntektől jelentős lehűlés várható. A fogyasztás ennek megfelelően nőni fog, így az energiarendszer hiánya is” – jelentette ki. A kormányfő szerint az orosz erők újabb rakétatámadásokat terveznek indítani az ukrajnai polgári infrastruktúra, benne az energetikai létesítmények ellen. “Ezért mindannyiunknak készen kell állnunk újabb vészleállásokra” – zárta szavait a miniszterelnök.

Forrás: MTI