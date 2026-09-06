Kijevbe érkezett Witkoff és Kushner: megkezdődtek a tárgyalások

Steve Witkoff és Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottai vasárnap Kijevbe érkeztek, ahol már meg is kezdődtek a tárgyalások az ukrán vezetéssel. Az amerikai küldöttség egy nappal azután érkezett Ukrajnába, hogy Moszkvában tárgyalt Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai háború lezárásáról.

Az amerikai tárgyalókat a vonatról leszállva ukrán tisztségviselők fogadták. A beszámolók szerint a kijevi pályaudvaron jelen volt Kirilo Budanov, az Elnöki Hivatal vezetője, Rusztem Umerov, az Ukrán Külső Hírszerző Szolgálat vezetője, valamint David Arahamija, a Nép Szolgája parlamenti párt frakcióvezetője.

Moszkvából érkeztek Kijevbe

Witkoff és Kushner szombaton Moszkvában találkozott Vlagyimir Putyinnal. A tárgyalások középpontjában az ukrajnai háború lezárásának lehetősége állt.

A kijevi látogatás ennek a diplomáciai egyeztetésnek a folytatása, ezúttal már az ukrán féllel.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közösségi médiában rövid videó kíséretében jelentette be, hogy megkezdődtek a tárgyalások az amerikai küldöttséggel.

Kijev a béketárgyalások felgyorsítását sürgeti

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter korábban arról beszélt, hogy Ukrajnának szüksége van az Egyesült Államok részvételével zajló békeerőfeszítések jelentős felgyorsítására.

Szibiha szerint a békefolyamatban nem lehetnek hosszabb szünetek, az új, aktív politikai és diplomáciai időszaknak pedig elsősorban arra kell összpontosítania, hogyan lehet véget vetni a háborúnak.

A külügyminiszter szerint Ukrajnának saját elképzelései vannak a békefolyamat felgyorsítására, köztük olyan kreatív javaslatok is, amelyeket az amerikai tárgyalóféllel kívánnak megvitatni.

Kárpátalja.ma

Forrás: glavred.net

Nyitókép: Facebook/Радіо Свобода

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