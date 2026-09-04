Vasárnap érkezik Kijevbe Steve Witkoff és Jared Kushner
Donald Trump amerikai elnök két különmegbízottja, Steve Witkoff és Jared Kushner a következő napokban Moszkvába látogat, majd vasárnap Kijevbe érkezik – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Zelenszkij közlése szerint az ukrán fél már egyeztetett az amerikai delegáció látogatásának részleteiről, és megkezdte a felkészülést a tárgyalásokra. Az ukrán elnök pénteken széles körű diplomáciai egyeztetést tartott azokkal a tisztségviselőkkel, akik az amerikai féllel folytatott tárgyalásokban vesznek részt.
„Ma már egyértelműen meghatároztuk, hogy az amerikai képviselők a következő napokban Ukrajnában és Oroszországban is ott lesznek. Az amerikai elnök csapatától megkaptuk a részleteket. Megbeszéltük, hogy Steve Witkoff és Jared Kushner Moszkvába látogat, vasárnap pedig Kijevbe érkezik. Készülünk erre a látogatásra”
– mondta Zelenszkij.
Az ukrán elnök azt is közölte, hogy
Ukrajna a látogatás idején nem hajt végre légicsapásokat Oroszország ellen, és Moszkvától hasonló lépést vár.
Zelenszkij szerint Ukrajna – az amerikai tisztségviselők korábbi diplomáciai látogatásaihoz hasonlóan – biztosítja a szükséges feltételeket ahhoz, hogy az amerikai tárgyalók biztonságosan eljuthassanak Oroszországba.
„Mi őket védjük, nem Oroszországot. A részünkről nem lesznek légicsapások, Oroszországnak pedig ugyanígy biztosítania kell a nyugalmat, és tartózkodnia kell a légicsapásoktól arra az időre, amely a tárgyalások lebonyolításához és az amerikai látogatással kapcsolatos logisztikai kérdések rendezéséhez szükséges”
– fogalmazott az ukrán elnök.
Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna célja a lehető legkonstruktívabb és érdemi tárgyalás az amerikai féllel. Kijev olyan konkrét megoldásokat keres, amelyek közelebb hozhatják a háború lezárását.
„Meg kell találnunk a valódi lehetőségeket arra, hogyan lehet ezt a háborút a befejezés felé terelni. Meglátjuk, milyen javaslatokkal érkezik Steve és Jared, és mit mondanak ezekre Moszkvában”
– tette hozzá Zelenszkij.
Forrás: hromadske.radio
Nyitókép: Jacquelyn Martin/AFP/Getty Images
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