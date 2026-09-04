Várhatóan Kijevben és Moszkvában is tárgyalni fognak Trump képviselői

Az amerikai elnök, Donald Trump képviselői a következő napokban Moszkvában és Kijevben is tárgyalásokat folytatnak – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Zelenszkij szeptember 3-án egyeztetett azzal az ukrán tárgyalócsapattal, amely az amerikai elnök képviselőivel tart kapcsolatot. Az ukrán államfő szerint a két fél gyakorlatilag éjjel-nappal összeköttetésben van, és már az újabb találkozókra készülnek, amelyeknek előzetes időpontjai is megvannak.

„Arra számítunk, hogy Amerika elnökének képviselőit itt, Kijevben is fogadhatjuk. Megerősítést kaptunk tőlük: találkozó lesz Moszkvában és Kijevben is. A következő napokban számítunk a találkozóra. Fontos, hogy Amerika továbbra is aktív szerepet vállaljon. Készen állunk az érdemi és tartalmas ukrajnai találkozókra”

– mondta Zelenszkij.

Az ukrán elnök korábban már beszámolt arról, hogy konstruktív telefonbeszélgetést folytatott Donald Trump képviselőivel, Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel. A megbeszélés egyik témája az esetleges ukrajnai látogatásuk volt.

Zelenszkij korábban úgy fogalmazott, hogy szeptember változásokat hozhat az orosz–ukrán háború ügyében. Az amerikai képviselők jelenleg is azon dolgoznak, hogy elősegítsék a konfliktus lezárását célzó lehetséges megállapodás kidolgozását.

Kárpátalja.ma

Forrás: zn.ua

Nyitókép: korábbi felvétel, Facebook/Volodimir Zelenszkij

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