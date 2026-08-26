Donald Trump megerősítette a CIA-igazgató moszkvai látogatását

Donald Trump amerikai elnök megerősítette szerdán a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatójának moszkvai látogatását.

Az elnök egy washingtoni idő szerint szerdán reggel adott telefonos rádióinterjúban úgy fogalmazott, hogy „félig” rutinlátogatásról van szó.

Cáfolta John Ratcliffe utazásának céljáról felmerült híreszteléseket miszerint a NATO-t fenyegető orosz lépésekről, illetve az Irán ellen bejelentett amerikai gazdasági intézkedésről szólna.

A látogatással kapcsolatban utalt arra, hogy az ukrajnai háború lezárására irányuló erőfeszítésekkel van összefüggésben, és úgy fogalmazott, hogy „valami kijöhet belőle, keményen dolgozunk azon, hogy véget vessünk annak a háborúnak”.

Az elnök a The Glenn Beck Program adásában kérdésre válaszolva kifejtette, hogy nem gondolja valósnak Modzstaba Hamenei iráni legfelsőbb vezető haláláról szóló híreszteléseket, megjegyezte ugyanakkor, hogy az ajatollah a háború kezdetén súlyosan megsebesült.

Egyben azt a meggyőzősédét hangoztatta, hogy az Egyesült Államok által bevezetett újabb gazdasági nyomásgyakorlás nyomán a háború „nagyon hamar véget ér”, azt állította, hogy a Hormuzi-szoros rendeltetésszerűen működik, akkor is, ha Irán elszórt támadásokkal képes fennakadásokat okozni.

Forrás: MTI

Nyitókép: korábbi felvétel, AP/Пул

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