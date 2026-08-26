Donald Trump megerősítette a CIA-igazgató moszkvai látogatását

Kárpátalja.ma Világ

Donald Trump amerikai elnök megerősítette szerdán a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatójának moszkvai látogatását.

Az elnök egy washingtoni idő szerint szerdán reggel adott telefonos rádióinterjúban úgy fogalmazott, hogy „félig” rutinlátogatásról van szó.

Moszkvában tárgyal a CIA igazgatója

Cáfolta John Ratcliffe utazásának céljáról felmerült híreszteléseket miszerint a NATO-t fenyegető orosz lépésekről, illetve az Irán ellen bejelentett amerikai gazdasági intézkedésről szólna.

A látogatással kapcsolatban utalt arra, hogy az ukrajnai háború lezárására irányuló erőfeszítésekkel van összefüggésben, és úgy fogalmazott, hogy „valami kijöhet belőle, keményen dolgozunk azon, hogy véget vessünk annak a háborúnak”.

Az elnök a The Glenn Beck Program adásában kérdésre válaszolva kifejtette, hogy nem gondolja valósnak Modzstaba Hamenei iráni legfelsőbb vezető haláláról szóló híreszteléseket, megjegyezte ugyanakkor, hogy az ajatollah a háború kezdetén súlyosan megsebesült.

Egyben azt a meggyőzősédét hangoztatta, hogy az Egyesült Államok által bevezetett újabb gazdasági nyomásgyakorlás nyomán a háború „nagyon hamar véget ér”, azt állította, hogy a Hormuzi-szoros rendeltetésszerűen működik, akkor is, ha Irán elszórt támadásokkal képes fennakadásokat okozni.

Forrás: MTI

Nyitókép: korábbi felvétel, AP/Пул

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