Hivatalba lépése óta először látogatott az orosz fővárosba John Ratcliffe CIA-igazgató. Az Axios értesülései szerint Az Egyesült Államok arra kérte Ukrajnát, hogy a tárgyalások idejére függessze fel az Oroszország elleni csapásokat.

A lap információi szerint az amerikai fél Ratcliffe moszkvai útja előtt tájékoztatta Ukrajnát arról, hogy magas rangú amerikai küldöttség érkezik az orosz fővárosba, és azt kérte Kijevtől, hogy a delegáció távozásáig ne indítson támadásokat Oroszország területén.

Ratcliffe moszkvai látogatásáról korábban a CBS számolt be. Az amerikai tisztviselő hivatalba lépése óta először utazott Oroszországba, és Donald Trump adminisztrációjának január óta ez a legmagasabb szintű moszkvai látogatása.

Az út híre azután vált ismertté, hogy a moszkvai repülőtéren észrevették az amerikai légierő egyik Boeing C–17A Globemaster III szállítógépét, valamint egy amerikai diplomata-konvojt.

CIA-igazgató legutóbb 2021 novemberében járt személyesen Oroszországban. Akkor William Burns utazott Moszkvába, hogy a Kreml legfelsőbb vezetését figyelmeztesse: az Egyesült Államok tudomást szerzett az Ukrajna elleni nagyszabású invázió előkészítéséről.

Kárpátalja.ma

Forrás: Jevropejszka Pravda

Nyitókép: Daniel Heuer/Bloomberg

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