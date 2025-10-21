Svédország további 35 millió eurót különít el Ukrajna megsegítésére
Svédország a tél közeledtével 35 millió euróval növeli a Világbank Ukrajnai Segélyezési, Helyreállítási, Újjáépítési és Reform Alapjának nyújtott támogatását.
Erről a svéd külügyminisztérium számolt be október 21-én.
„Svédország a Világbankon keresztül támogatja Ukrajnát. A tél közeledtével tovább növeljük a Világbank Ukrajnai Segélyezési, Helyreállítási, Újjáépítési és Reform Alapjának (URTF) nyújtott támogatásunkat 35 millió euróval, a legsürgetőbb szükségletek kielégítése, Ukrajna ellenálló képességének és helyreállításának megerősítése érdekében”
– áll a minisztérium közleményében.