1,2 milliárd eurós katonai segélycsomagról döntött Svédország

A svéd kormány újabb Ukrajnának szánt katonai segélycsomagról hozott döntést. A skandináv ország immár 21. fegyvercsomagjának becsült értéke 12,9 milliárd svéd korona (körülbelül 1,2 milliárd euró).

A támogatás keretében új gyártású légvédelmi rendszerek, nagy hatótávolságú fegyverrendszerek és lőszerek kerülnek az Ukrán Fegyveres Erőkhöz.

„A csomag olyan innovatív projekteket is finanszíroz, amelyek Ukrajna katonai nehézségeire keresnek megoldást, erősítik Svédország szerepét a kétoldalú és többoldalú kiképzési folyamatokban, valamint forrást biztosít egyes korábban átadott eszközök szállításához”

– áll a minisztertanács közleményben.

A támogatási csomag legnagyobb, 402 millió euró értékű tétele Ukrajna fejlett rövid hatótávolságú légvédelmi rendszerekkel való ellátását teszi lehetővé.

„A légvédelmi rendszer moduláris kialakítású, ágyú- és rakétarendszereket, elfogó drónokat, elektronikai hadviselési eszközöket, aktív és passzív radarokat, valamint parancsnoki és irányító rendszereket foglal magába. Nagy területek védelmére szolgál”

– írják a közleményben.

A rendszer a létfontosságú katonai vagy polgári infrastruktúra védelmét képes ellátni.

A segélycsomag tüzérségi lövedékeket, 40 milliméteres légvédelmi ágyúk lövedékeit és 12 milliméteres gránátvető lőszert is tartalmaz.

Svédország a teljes körű orosz invázió kezdete óta számos katonai és humanitárius segélyt küldött már Ukrajnának.

A partnerország a támogatások teljes összegét 130 milliárd svéd koronára becsüli.

Stockholm tervei szerint továbbra is finanszírozza az Ukrajna megsegítését célzó nemzetközi alapokat, beleértve a PURL programot, amely amerikai fegyverek beszerzését teszi lehetővé.

Kárpátalja.ma

Forrás: Radio Szvoboda

Fotó: Depositphotos

