Svédország légtérfigyeléssel járulhat hozzá Ukrajna biztonsági garanciáihoz

Svédország is hozzá fog járulni Ukrajna biztonsági garanciáihoz – jelentette ki szerdán Ulf Kristersson svéd miniszterelnök az SR helyi rádió műsorában.

A kormányfő szerint Svédország egyebek között légtérfigyelési, de szükség esetén haditengerészeti egységeket is tudna nyújtani, függően az általános igényektől és azzal a feltétellel, hogy ezt biztonságos körülmények között tudnák meg tenni.

Kristen Michal észt miniszterelnök jelezte, hogy az Ukrajnát segítő,

tettrekészek koalíciójának tagjaként hazája kész egy békefenntartó századot küldeni Ukrajnába.

A balti ország kormányfője, aki ezúttal a Postimees című újságnak nyilatkozott a keddi európai uniós csúcstalálkozó eredményeiről,

április végén már tett hasonló utalást egy észt kontingensre.

Most mindazonáltal azt is megjegyezte, hogy korai lenne még megvitatni észt katonák telepítésének kérdését.

Forrás: hirado.hu