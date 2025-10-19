Szénbányát támadtak az oroszok Dnyipropetrovszk megyében
Jelentős támadást intézett az orosz hadsereg a Donbászi Üzemanyag- és Energiaipari Vállalat (DTEK) egyik Dnyipropetrovszk megyei bányája ellen – olvasható a vállalat Telegram-csatornáján.
Az ellenség a fűtési szezon kezdetén jellemzően energetikai célpontokra lő, két hónap alatt négy támadás érte a DTEK szénfeldolgozó üzemeit.
A mai csapások alkalmával 192 bányász tartózkodott éppen a föld alatt, akiknek a mentése jelenleg is tart. Sérültekről egyelőre nincs információ.
Forrás: Telegram/DTEK