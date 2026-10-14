Szigorítanák a mozgósítás alóli felmentések feltételeit Ukrajnában

Az ukrán kormány a kritikus fontosságú vállalatok munkavállalóinak mozgósítás alóli felmentésére, valamint a családtagjaikat gondozó személyek halasztására vonatkozó szabályokat is felülvizsgálná. A tervezett változtatások között szerepel a mentességi keretek csökkentése és a gondozási kötelezettség szigorúbb igazolása is. A javaslatok egy része még kidolgozás alatt áll, a gondozási feltételeket érintő módosítások pedig egyelőre törvényjavaslatok – tudatta a fakty.com.ua.

Csökkentenék a felmentést kapó munkavállalók arányát

Az ukrán kormány módosítaná a kritikus fontosságú vállalatok munkavállalóinak mozgósítás alóli mentesítésére vonatkozó szabályokat. A tervezet szerint a hadiipari és energetikai vállalatoknál a mentesíthető munkavállalók maximális arányát 100-ról 85 százalékra, míg egyes közüzemi szolgáltatóknál 75-ről 60 százalékra csökkentenék.

Az utóbbi intézkedés a hő- és vízellátást, a szennyvízelvezetést, valamint a háztartási hulladék kezelését végző vállalatokat érintené.

A kormány október 13-án elfogadta a katonai szolgálatra kötelezett munkavállalók felmentésének szabályozásáról szóló határozatot, azonban a százalékos kereteket érintő rendelkezések további kidolgozásra szorulnak. A javasolt csökkentésekről ezért még nem lehet végleges intézkedésként beszámolni.

A hadiipari vállalatokat tömörítő Technológiai Erők Ukrajnáért szervezet ellenzi a felmentési arány csökkentését. Álláspontjuk szerint a fegyvergyártáshoz szükséges szakképzett munkaerő megőrzése alapvető fontosságú, mivel akár egyetlen szakember kiesése is termelési fennakadásokat és szállítási késedelmeket okozhat. A szervezet adatai szerint az ukrán hadiipar több mint 900 vállalatot és 300 ezernél is több munkavállalót foglalkoztat.

A tervezet a szokásos, 50 százalékos felmentési keret kiszámítását is módosítaná. A számítás alapjába nem vennék bele azokat a munkavállalókat, akik más jogcímen már mozgósítás alóli halasztást kaptak, például tanulmányok, gondozási kötelezettség vagy legalább három gyermek nevelése miatt. Ez csökkenthetné azoknak a dolgozóknak a számát, akik katonai szolgálat alóli felmentést kaphatnak.

Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő október 13-án arról számolt be, hogy a javaslat egyes rendelkezéseit felülvizsgálják. A felmentési keretek csökkentéséről és a számítási módszer módosításáról ezért egyelőre nem lehet végleges intézkedésként beszámolni.

Koordinációs központ felügyelné a vállalatok minősítését

A kormány elfogadott határozata egy 17 tagú koordinációs központ létrehozását is előirányozza. A testület feladata a kritikus fontosságú vállalatok státuszával és a munkavállalók mentességével kapcsolatos ügyek koordinálása lenne.

A központban többek között az Ukrán Biztonsági Szolgálat, a katonai hírszerzés, a Külső Hírszerző Szolgálat és a Nemzeti Rendőrség képviselői is helyet kapnának.

A testület javaslatot tehetne arra, hogy egy vállalat megkapja-e a kritikus fontosságú státuszt, jóváhagyhatná az 50 százalékot meghaladó mentességi kereteket, valamint kezdeményezhetné a már megadott státusz visszavonását.

Zseleznyak korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a tervezet nem határozza meg egyértelműen a döntéshozatal határidejét, a döntések kritériumait és a jogorvoslat menetét sem.

A kormány 2026. október 20-ig felülvizsgálná és frissítené a kritikus fontosságú vállalatok meghatározásához használt ágazati kritériumokat.

A koordinációs központ létrehozását több parlamenti képviselő is bírálta. Olekszandr Fegyijenko szerint a visszaélések kivizsgálása és a meglévő rendszer javítása helyett egy újabb állami szerv létrehozása további bürokráciát eredményezhet. A képviselők ezért arra kérték a miniszterelnököt, hogy vizsgálja felül az új testület létrehozásának indokoltságát.

A védelmi minisztérium ezzel párhuzamosan a hadiipari vállalatok munkaerő-állományának megőrzését hangsúlyozza. Jevhenyij Hmara védelmi miniszter szerint azoknak a vállalatoknak, amelyek a fronton szükséges rendszerek gyártására kapnak állami megrendeléseket, biztosítani kell a teljesítéshez szükséges szakembereket.

Szigorítanák a családtagjaikat gondozók halasztási feltételeit is

Egy másik, egyelőre törvényjavaslati szakaszban lévő kezdeményezés a családtagjaikról gondoskodó személyek mozgósítás alóli halasztását érintené.

Ljudmila Deniszova emberi jogi szakértő, korábbi szociálpolitikai miniszter a Facebookon ismertette a javaslat részleteit. Tájékoztatása szerint az Ukrán Emberi Jogi Központ a katonai ombudsman hivatalától kapta meg a tervezettel, az összehasonlító táblázattal és az indokolással kapcsolatos dokumentumokat.

A módosítások többek között a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő szülőket, a súlyos betegségben szenvedő gyermeket gondozókat, a fogyatékossággal élő házastársukról vagy szüleikről gondoskodó személyeket, valamint a beteg családtagokat ápolókat érintenék.

A javaslat egyes esetekben a tényleges, folyamatos gondozás igazolását írná elő a halasztás feltételeként. Emellett azt is vizsgálnák, van-e más családtag, aki el tudja látni a gondozási vagy gyermeknevelési feladatokat.

A tervezet a fogyatékossággal élő személyek másod- és harmadfokú rokonaira, valamint a bíróság által cselekvőképtelennek nyilvánított emberek gondnokaira vonatkozó szabályokat is módosítaná.

Deniszova bírálta a javaslatot, mert szerinte a szigorítások nehéz helyzetbe hozhatják azokat a családokat, amelyekben a fogyatékossággal élő vagy beteg hozzátartozók rendszeres segítségre szorulnak. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a dokumentumok nem tartalmaznak megfelelő felmérést arról, hány ember maradhatna támogatás nélkül a változtatások következtében.

Az emberi jogi szervezet a parlament illetékes bizottságához kíván fordulni a javaslattal kapcsolatos észrevételeivel.

Egyelőre érvényben maradnak a jelenlegi szabályok

A családtagok gondozására vonatkozó szigorítások egyelőre csak javaslatok, nem elfogadott törvénymódosítások. A jelenleg hatályos, mozgósítás alóli halasztásra jogosító feltételek tehát továbbra is érvényben vannak.

A vállalati mentességi rendszer esetében a kormány már elfogadta a koordinációs központ létrehozásáról szóló határozatot, a mentességi arányok tervezett csökkentésének részleteit azonban még tovább dolgozzák. A végleges szabályozásról ezért csak a módosítások lezárása után lehet pontos tájékoztatást adni.

Kárpátalja.ma

A TSZN, a fakty.com.ua és az RBK-Ukrajina nyomán.

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