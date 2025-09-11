Szirszkij: Oroszország másolja az ukrán elfogódrónokat

Oroszország másolja a sikeres ukrán elfogódrónokat, és növeli a pilóta nélküli légi eszközeinek hatótávolságát – jelentette ki Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka csütörtöki Facebook-bejegyzésben, a drónerők fejlesztéséről tartott havi értekezlet után.

„Felderítési jelentés. Az ellenség továbbra is alkalmazkodik, és immár hagyományosan lemásolja a mi sikeres technológiánkat, különösen az elfogódrónokat. Közvetlen technológiai versenyben állunk, amelyben előnyben lesznek azok, akik nem csupán korszerűsítenek, hanem meg is előzik a másikat. Feladatunk a meglévő megoldások folyamatos fejlesztése és új technológiák, valamint a pilóta nélküli rendszerek új taktikáinak kidolgozása” – figyelmeztetett a tábornok.

Megjegyezte, hogy az ellenség növeli a drónokkal végrehajtott csapások mélységét is. Ez szükségessé teszi az ukrán rádióelektronikai hadviselési egységek megerősítését – mutatott rá. Szavai szerint a rádióelektronikai hadviselés képességei bővülnek, és az eredmények már láthatók: augusztusban nőtt az ily módon elfogott ellenséges drónok száma.

A főparancsnok arról is beszámolt, hogy augusztus folyamán az ukrán drónok több mint 60 ezer orosz célpontot találtak el.

Ukrajna, Lengyelország és Litvánia közös nyilatkozatot adott ki csütörtökön, egy nappal azután, hogy orosz drónok megsértették a lengyel légteret. Az ukrán külügyminisztérium által ismertetett dokumentumban hangsúlyozták, hogy csakis a közös, összehangolt cselekvés garantálhatja Ukrajna, Lengyelország és Litvánia állampolgárainak biztonságát.

A nyilatkozat szerint Ukrajna kész minden rendelkezésére álló hírszerzési és operatív információt megosztani Lengyelországgal, Litvániával és más partnerekkel annak érdekében, hogy hatékony korai előrejelző és védelmi rendszert építsenek ki az orosz rakéta- és dróntámadások ellen.

„Az ilyen összehangolt lépéseknek arra kell irányulniuk, hogy megelőzzék Oroszország felháborító cselekedeteinek negatív következményeit, és lehetőség szerint növeljék a légvédelmi intézkedéseink hatékonyságát”

– emelték ki a dokumentumban.

A három ország külügyminiszterei felszólították partnereiket, hogy sürgősen erősítsék meg Ukrajna légvédelmét, és támogassák Litvániát és Lengyelországot a NATO és az EU keleti szárnyának megerősítésére irányuló erőfeszítéseikben, mivel „csak az arányos és határozott válasz akadályozhatja meg a helyzet további súlyosbodását”. Arra kérték országaik lakosait, hogy „maradjanak éberek, és legyenek tudatában az Oroszország részéről érkező rosszindulatú dezinformációs kísérleteknek”.

A miniszterek a lengyel terület elleni legutóbbi orosz dróntámadást szándékos és összehangolt csapásnak, valamint példátlan provokációnak minősítették, amely a feszültség eszkalációjához vezetett.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerda esti videóüzenetében közölte, hogy Ukrajna felajánlja partnereinek a közös légtérvédelmet, ugyanakkor nehezményezte, hogy a világ nem reagált kellő határozottsággal az orosz drónok lengyelországi behatolására.

„Senki sem garantálhatja, hogy nem lesznek százával drónok, ha már most tucatnyi van. Csak az egyesített európai erők tudnak védelmet biztosítani. Készek vagyunk segíteni technológiával, a személyzet kiképzésével és a szükséges hírszerzési adatokkal. Sajnos, Oroszország nem kapott kellően kemény tettleges választ a globális vezetőktől arra, amit tesznek. Nyilatkozatból több mint elég van, de a tettek még hiányoznak”

– mondta. Hangsúlyozta, hogy Oroszország a lehetőségek határait és a világ reakcióját teszteli. „Az oroszok figyelik, hogyan cselekednek a NATO-országok fegyveres erői, mire képesek és mire nem még” – vélekedett az elnök.

Forrás: MTI

Nyitókép: Facebook/Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine