Találat ért egy gázfeldolgozó üzemet Harkiv megyében

Orosz tüzérségi támadás ért egy gázfeldolgozó üzemet Harkiv megyében, az Izjumi járásban június 18-án.

A támadás következtében nagyszabású tűz keletkezett. A helyszínen mentőcsapatok dolgoznak. További információkat később közölnek.

A támadással kapcsolatos hírt Oleh Szinyehubov, a harkivi OVA vezetője is megerősítette. Azt is közölte, hogy a megszállók ma rakétatámadásokat hajtottak végre, melynek következtében lakóházak is megrongálódtak.

Kárpátalja.ma/rbc.ua