Zelenszkij újabb találkozóban állapodott meg Trumppal
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő pénteken bejelentette, hogy a közeljövőben találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, miután hetekig fokozott diplomáciai erőfeszítéseket tettek az ország és Oroszország közötti háború befejezésére.
A politikus a Telegram üzentküldő alkalmazásán azt írta: „Rusztem Umerov beszámolt a legutóbbi kapcsolatfelvételéről az amerikai féllel. Nem vesztegetünk el egy napot sem. Megállapodtunk a legmagasabb szintű találkozóról Trump elnökkel a közeljövőben”.
Hozzátette:
„Sok minden eldőlhet még az új év előtt”.
Forrás: hirado.hu
(Nyitókép: t.me/V_Zelenskiy_official)