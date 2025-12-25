Támadás érte Csernyihivet: egy nő meghalt, többen megsérültek

Az Ukrán Belügyminisztérium tájékoztatása szerint december 25-én orosz drón támadás érte Csernyihivet, amely során egy ötemeletes lakóépület károsodott.

Előzetes információk szerint az incidens során egy idős nő életét vesztette, további öt személy megsérült. A tűzoltók négy embert kimentettek, és kilenc másikat evakuáltak az épületből.

A támadás következtében a ház a 2. és a 4. emelet között károsodott, tűz keletkezett. Jelenleg a tűzoltás és a romok eltakarítása zajlik, a helyszínen minden szükséges mentő- és biztonsági szolgálat dolgozik.

Az Ukrán Belügyminisztérium hangsúlyozza, hogy a helyzet folyamatosan változik, és a további információkat frissítik.

Kárpátalja.ma