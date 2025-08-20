Több sebesültje is van az éjszakai orosz támadásoknak

Az orosz hadsereg két ballisztikus rakétával és 93 csapásmérő, valamint álcadrónnal támadt ukrajnai célpontokat szerdára virradóra. Sokan megsebesültek és több régióban károk keletkeztek – közölték katonai és helyhatósági forrásokra hivatkozva ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A légierő parancsnokságának szerda reggeli Telegram-jelentése szerint a légvédelem egy Iszkander-M típusú ballisztikus rakétát, valamint 62 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével eltérített az eredeti pályájukról. A közlemény szerint 20 helyszínen egy rakéta és 32 drón célba talált.

Az északkelet-ukrajnai Ohtirka városában 14 ember, köztük három gyermek megsebesült az augusztus 20-ra virradó éjjel végrehajtott tömeges dróncsapás következtében – jelentette az Ukrajinszka Pravda hírportál a nemzeti rendőrség és a Szumi megyei ügyészség hivatalos közleményei nyomán. Megrongálódott egy többlakásos ház, 13 családi ház, egy gazdasági épület és egy garázs. Háborús bűncselekmények elkövetése miatt büntetőeljárás indult – közölték a bűnüldöző szervek illetékesei.

Az orosz hadsereg szerdára virradóra drónokkal támadta Odessza megye Izmaili járását, ennek következtében egy ember megsebesült, megrongálódott a kikötői infrastruktúra, és nagy kiterjedésű tűz keletkezett egy üzemanyag- és energiaipari létesítményben – tette közzé hivatalos Facebook-oldalán a járási katonai közigazgatás, illetve az állami katasztrófavédelmi szolgálat.

A tűzoltásban 16 járművel 54 katasztrófavédő vett részt, valamint az Ukrzaljiznicja állami vasúttársaság tűzoltóvonatát és a helyi tűzoltóegységet is bevetették.

Forrás: MTI

(Nyitókép: illusztráció)