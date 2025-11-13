Ursula von der Leyen: Európa továbbra is támogatni fogja Ukrajnát

Európa továbbra is támogatni fogja Ukrajna ellenállását, ami az elmúlt két hétben még sürgetőbbé vált, mivel Oroszország ismét támadásba lendült, a teljes ukrán energiarendszert célozva – jelentette ki Ursula von der Leyen csütörtökön Brüsszelben.

Az Európai Parlamentnek a legutóbbi uniós csúcs eredményeit tárgyaló plenáris vitájában az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta: az oroszok egyetlen nap alatt több mint 40 rakétát, valamint mintegy 500 drónt lőttek ki ukrán energetikai létesítményekre, két nagy erőmű pedig megsemmisült.

„Mivel nem tud előrehaladni a fronton, Putyin elnök ismét a telet próbálja fegyverként használni, hogy megtörje az ukrán népet. Ismét kudarcot kell majd vallania”

– fogalmazott.

A bizottság elnöke közölte: Európa továbbra is helyreállítja az orosz csapások okozta károkat, stabilizálja Ukrajna energiahálózatát – több mint két gigawattnyi villamos energiát exportálva -, és védi a kritikus infrastruktúrát új drónelhárító rendszerekkel. „Ez a tél meghatározza majd a háború jövőjét” – tette hozzá.

A bizottság elnöke bejelentette: az Európai Unió csütörtökön csaknem 6 milliárd euró támogatást utal ki Ukrajnának.

Üdvözölte a tagállami vezetők egyértelmű vállalását is, amely szerint az EU az elkövetkező két évben is biztosítani fogja Ukrajna pénzügyi szükségleteinek fedezését.

Mint mondta: a finanszírozási keretek megteremtésére három lehetséges forgatókönyv készült. A költségvetési mozgástér felhasználása új tőkepiaci források bevonására, kormányközi megállapodás a tagállami finanszírozásról, illetve egy úgynevezett jóvátételi hitel.

„Ez azt jelenti, hogy a befagyasztott orosz eszközök készpénzegyenlegeit kölcsönként adnánk Ukrajnának, és Ukrajna akkor fizetné vissza, ha Oroszország megfizeti a jóvátételt. Ez a leghatékonyabb módja Ukrajna védelmének és gazdaságának fenntartásának, és a legegyértelműbb üzenet Oroszországnak: az idő nem az ő oldalukon áll”

– mutatott rá.

Forrás: MTI

(Nyitókép: EU/Dati Bendo)