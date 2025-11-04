Háború: 26 éves taracközi katona vesztette életét
Taracközi fiatal katona vesztette életét a háborúban. Benko Jurij október 28-án esett el Donyeck megyében.
A katona 1999. október 6-án született a técsői járási Taracközön sokgyermekes családban. A helyi iskola elvégzése után vállalkozásoknál, valamint külföldön is dolgozott.
2025. augusztus 7-én Lemberg megyébe hívták be katonai szolgálatra. A fiatal katona lövész-mesterlövész beosztásban teljesített szolgálatot.
2025. október 28-án esett el a Donyecki területen, Bilicke település közelében.
A temetés időpontjáról és helyszínéről később adnak tájékoztatást.
A Kárpátalja.ma szerkesztősége osztozik a hozzátartozók fájdalmában.