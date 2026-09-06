Zelenszkij: Folytatni akarjuk a tárgyalásokat

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai különmegbízottakkal közösen nyilatkozott a médiának a Kijevben folytatott mai tárgyalások után.

Zelenszkij elmondása szerint három fordulóban egyeztettek, amelyek mindegyike érdemi és tartalmas megbeszélés volt. Az ukrán elnök külön kiemelte Witkoff és Kushner szerepét, akik szerinte hozzájárultak a tárgyalási folyamat újbóli elindításához.

Az ukrán elnök fontosnak nevezte, hogy az amerikai küldöttség korábban az orosz vezetéssel is találkozott, ezt követően pedig Kijevben háromoldalú egyeztetésre került sor, amelyen európai képviselők is részt vettek. Emellett Ukrajna nemzetbiztonsági tanácsadóival is tárgyaltak.

„Mindent megteszünk azért, hogy helyreállítsuk ezeket a tárgyalásokat”

– jelentette ki Zelenszkij.

A tárgyalások egyik továbbra is megoldatlan kérdése a területek ügye. Zelenszkij szerint az ilyen összetett kérdéseket csak állam- és kormányfői szinten lehet rendezni. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy jelenleg lehetőség van a legfontosabb kérdések megvitatására, köztük Ukrajna biztonsági garanciáira, az ország jövőjére, a tervezett prosperitási tervre, valamint a biztonsági és gazdasági garanciákra.

Az ukrán elnök üdvözölte azt is, hogy a tárgyalások harmadik szakaszában európai partnerek is bekapcsolódtak az egyeztetésbe. Mint mondta, megállapodtak arról, hogy Ukrajna, Európa és az Egyesült Államok a közeljövőben újabb közös találkozót tart.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Volodimir Zelenszkij

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →