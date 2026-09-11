Técsői járási katona halt meg a háborúban
Gyászhírt közölt a Dombói kistérség. Közleményük szerint a háborúban vesztette életét Valerij Deket katona.
Az 1974-es születésű férfit 2024. június 16-án hívta be szolgálatra a Técsői Járási Területi Toborzási és Szociális Támogatási Központ (TCK).
Valerij Deket 2026. szeptember 9-én harci feladat teljesíése közben esett el.
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