Técsői járási katona a háború újabb áldozata

Nagy Nikolett Háború

Elesett a fronton a Técsői járásban található Tarackraszna község lakosa, Vaszil Mihalcsics – közölte a Dombói kistérség a Facebook-oldalán július 12-én.

Az 1993-ban született védő az ukrán fegyveres erők 53. különálló gépesített dandárjának kötelékében teljesített szolgálatot.

A tájékoztatás szerint Vaszil Mihalcsics 2024. február 29-én vesztette életét a Donyeck megyei Tonenyke település közelében harci feladat végrehajtása közben.

Temetésének pontos helyszínéről és időpontjáról később közölnek információt.

Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.
Beállítás →