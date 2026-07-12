Técsői járási katona a háború újabb áldozata
Elesett a fronton a Técsői járásban található Tarackraszna község lakosa, Vaszil Mihalcsics – közölte a Dombói kistérség a Facebook-oldalán július 12-én.
Az 1993-ban született védő az ukrán fegyveres erők 53. különálló gépesített dandárjának kötelékében teljesített szolgálatot.
A tájékoztatás szerint Vaszil Mihalcsics 2024. február 29-én vesztette életét a Donyeck megyei Tonenyke település közelében harci feladat végrehajtása közben.
Temetésének pontos helyszínéről és időpontjáról később közölnek információt.
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