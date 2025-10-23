Egy tévéstáb tagjait érte halálos dróntámadás Kramatorszkban

Kijevi idő szerint reggel 9.37-kor egy kramatorszki benzinkút területén parkoló autót ért végzetes találat. A jármű közelében a FREEDOM tévécsatorna három munkatársa tartózkodott, akik éppen a korábbi orosz támadásokról forgattak – olvasható az Ukrán Nemzeti Rendőrség Facebook-oldalán.

Az orosz Lancet kamikaze drón becsapódása következtében egy 43 éves nő és egy 33 éves férfi hunyt el. 47 éves kollégájukat repeszsérüléssel és törésekkel szállították kórházba.

A két elhunyt tévés több internetes forrás állítása szerint Olena Hubanova szerkesztő-riporter és Jevhen Karmazin operatőr.

