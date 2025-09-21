Besorozhatták a hadsereget segélyező önkéntest

A közösségi oldalakon jelentős visszhangot váltott ki az ismert nagyszőlősi segélyező önkéntes, Tiberij Pispeki (Püspöki) eltűnése – olvasható a Novini Zakrpattya hírportálon.

Az online térben állandóan aktív önkéntes négy napja nem adott hírt magáról, legutóbbi videós bejelentkezése pedig aggodalomra ad okot barátai körében. Abban ugyanis arról számolt be, hogy Kárpátaljára tartva a megyehatár egyik ellenőrző pontján feltartóztatták, és az ökörmezői (Mizshirja) toborzóközpontba szállították.

A hírportál meg nem erősített információkra hivatkozva közli, hogy Tiberij Pispekit besorozták a hadseregbe, és jelenleg egy katonai kiképzőközpontban van.

Az esemény azért is váltott ki megdöbbenést támogatói körében, mert az önkéntes többször beszámolt egészségügyi problémáiról, például súlyos cukorbetegségéről.

