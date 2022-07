Tizenöten meghaltak egy lakóházat ért orosz találat miatt Donyeck megyében

Az eddigi információk szerint tizenöt civil lakos halt meg és öt sebesült meg abban az ötszintes lakóházban, amelyet az orosz erők rakétával találtak el a Donyeck megyei Csasziv Jar településen – közölte vasárnap az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat.

Az UNIAN ukrán hírügynökség jelentése szerint az orosz csapatok Uragan típusú rakéta-sorozatvetővel nyitottak tüzet szombat este a stratégiai jelentőségű Szlovjanszk várostól mintegy ötven kilométerre délre fekvő településre.

Közben az orosz erők ismét rakétákkal lőtték a keleti országrészben lévő Harkiv megyét is, az azonos nevű megyeszékhelyen károk keletkeztek egy iskolaépületben és egy lakóházban. A Harkiv városától keletre fekvő Pecsenyihi településen egy ember meghalt és egy másik megsebesült a támadások következtében – számolt be Oleh Szinyehubov, a régió kormányzója a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.

A kormányzó tájékoztatása szerint az iskolában senki sem sérült meg, de a hatlakásos lakóházban, amely részlegesen beomlott, megsérült egy 62 éves férfi, akit kórházba szállítottak.

“Harkiv térségében folytatódnak a harcok. Az ukrán katonák minden irányban tartják az állásaikat. Az oroszok megpróbálják megakadályozni az ukrán csapatok előrenyomulását és megerősíteni pozícióikat” – írta üzenetében a kormányzó.

Az ukrán vezérkar közlése szerint Iszkander típusú rakétákat lőttek ki Harkivra az oroszországi belgorodi területről.

Petro Andrjuscsenko, az orosz erők által megszállt, Donyeck megyei Mariupol polgármesterének tanácsadója arról számolt be, hogy orosz katonák öt busszal és haditechnikai eszközökkel indultak el a városból az onnan nyugatra lévő frontvonal felé, a Zaporizzsja megyei Bergyanszk irányába.

Az ukrán légierő parancsnoksága sajtószolgálatán keresztül közölte, hogy lelőttek egy újabb orosz helikoptert a Donyeck megyei Horlivka térségében.

Az ukrán vezérkar vasárnapi összesítése szerint eddig megközelítőleg 37 300 orosz katona vesztette életét Ukrajnában. Az ukrán erők megsemmisítettek 217 orosz repülőgépet, 188 helikoptert, 15 hadihajót, 1641 harckocsit, 3823 páncélozott harcjárművet, 834 tüzérségi és 108 légvédelmi rendszert, valamint 247 rakéta-sorozatvetőt.

