Több civil meghalt, illetve megsebesült az éjszakai orosz légitámadásban
Az orosz hadsereg több mint 140 drónt és irányított légibombát vetett be ukrajnai célpontok ellen hétfőre virradóra, az eddigi adatok szerint hárman meghaltak, sokan pedig megsebesültek a támadásban, és polgári infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg – közölték katonai és helyhatósági források információi alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.
A légierő parancsnokságának hétfő reggeli Telegram-jelentése szerint az elmúlt éjjel az orosz hadsereg 141 harci és álcadrónnal támadt ukrajnai célpontokat. A hivatalos közlemény szerint a légvédelem 132 drónt semmisített meg, 7 helyszínen 9 drón célba talált, 8 esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat.
Szeptember 22-én kora reggel az orosz hadsereg irányított légibombákkal mért csapást a dél-ukrajnai Zaporizzsjára, a támadásban három ember meghalt, négyen pedig megsebesültek – jelentette Ivan Fedorov katonai kormányzó és a katasztrófavédelem Telegram-bejegyzésére hivatkozva az Ukrajinszka pravda hírportál. A város három kerületében legalább 10 bomba csapódott be, polgári infrastrukturális és ipari létesítmények rongálódtak meg, több helyen felcsaptak a lángok – fűzte hozzá Ivan Fedorov.
Szerhij Liszak, a Dnyipropetrovszk megyei katonai közigazgatás vezetője azt közölte, hogy a megye két járását is orosz nehéztüzérségi, illetve dróntámadás érte. Nyikopolban egy ötszintes lakóépületet és több családi házat is találat ért. A katonai kormányzó közlése szerint a csapásokban senki sem sebesült meg.
Szumi is orosz drónok támadásának célpontjává vált – jelentette az Unian hírügynökség Artem Kobzar, Szumi megbízott polgármesterének Telegram-bejegyzése nyomán. Az előzetes adatok szerint két csapás ipari létesítményeket, egy pedig egy oktatási intézményt ért. A támadásban megsebesült az egyik vállalat biztonsági őre.
Kijev megye négy járásában okozott károkat az éjszakai orosz légitámadás – tette közzé Mikola Kalasnyik Kijev megye katonai kormányzója a hivatalos Telegram-csatornáján. A becsapódások következtében tüzek keletkeztek.
Forrás: MTI