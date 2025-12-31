Több mint 120 drónnal támadta Ukrajnát éjjel az orosz hadsereg

Az orosz hadsereg 127 csapásmérő, valamint álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen szerdára virradóra, a támadóeszközök közel 80 százalékát megsemmisítette a légvédelem, azonban sokan megsebesültek, és infrastrukturális és energetikai objektumokban keletkeztek károk – közölték katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 101 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével eredeti pályájukról eltérített. Tizenegy helyszínen húsz drón célba talált – jelentette szerdán a légierő parancsnokságának Telegram-csatornája. A fennmaradó öt drón sorsáról nem szól a közlemény.

December 31-én a hajnali órákban az orosz hadsereg harci drónokkal támadta Odesszát, hat ember, közöttük egy hét hónapos csecsemő megsebesült, lakóépületek és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg

– közölte Szerhij Liszak, a városi katonai közigazgatás vezetőjének Telegram-bejegyzése nyomán az Unian hírügynökség.

Két kerületben többszintes épületeket ért találat, az egyikben lakások borultak lángba. Néhány városrészben szünetel az áramszolgáltatás, több infrastrukturális létesítményben tartanak a helyreállítási munkálatok, emiatt „egyes lakosok átmenetileg víz- és hőellátás nélkül maradtak” – fűzte hozzá a városvezető.

Két civil megsebesült az éjszakai dróntámadásban a Kijevtől 80 kilométerre délre fekvő Bila Cerkva városában – tette közzé Mikola Kalasnyik megyei katonai kormányzó jelentését idézve az Interfax-Ukrajina hírügynökség. Két többszintes lakóházban komoly károk keletkeztek.

