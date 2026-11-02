Több mint 150 orosz drónt megsemmisített az ukrán légvédelem hétfőre virradóra
Többen megsebesültek hétfőre virradóra az orosz hadsereg légicsapásaiban Ukrajnában, az orosz fél 193 csapásmérő és álcadrónt vetett be, a légvédelemnek 154 támadóeszközt sikerült megsemmisítenie – jelentette az ukrán légierő parancsnoksága.
Huszonhat helyszínen találatokat rögzítettek, további kilenc alkalommal pedig az elfogott drónok lezuhanó roncsait észlelték – áll a reggel kiadott közleményben.
Odesszában négy civil sebesült meg az éjszakai légicsapásokban, infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg, és két családi házat is találat ért – számolt be Szerhij Liszak, a fekete-tengeri kikötőváros katonai közigazgatásának vezetője a Telegramon.
A közép-ukrajnai Kirovohrad megyében egy közlekedési vállalatot ért orosz légicsapás vasárnap éjjel, a támadásban senki sem sebesült meg – tudatta Andrij Rajkovics katonai kormányzó a Telegram-csatornáján.
Forrás: MTI