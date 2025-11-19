Több mint 20 áldozata van a Ternopil elleni rakétacsapásnak

A legfrissebb adatok szerint 21 ember halt meg, közülük két gyermek, és 66-an sebesültek meg a szerdára virradóra a nyugat-ukrajnai Ternopilra mért orosz légicsapás következtében – közölte kora délután az ukrán országos rendőrség.

A korábbi rendőrségi jelentése szerint két 9 emeletes lakóházat ért találat a megyeszékhelyű városban.

Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője egy tévénűsorban elmondta, hogy az előzetes adatok szerint a Ternopilban az egyik lakóházat H-101-es orosz robotrepülőgép találta el, de a pontos információkhoz hivatalos adatokra van szükség az elemzés és a helyszíni vizsgálat után. Szavai szerint az éjszaka az orosz erők támadása elsősorban a nyugati országrészre irányult.

„Nyugat felé egy kombinált csapást mértek, különböző típusú légi támadóeszközök bevonásával. Ezek H-101-es és Kalibr robotrepülőgépek, valamint egy ballisztikus rakéta volt, amelyeket nem repülőgépekről indítottak„

– fejtette ki.

Forrás: MTI