Több mint 20 ezer ember téli túlélését segíti Kelet-Ukrajnában az Ökumenikus Segélyszervezet

Szeptemberben nyitott új humanitárius irodát Harkivban az Ökumenikus Segélyszervezet. A frontvonaltól mintegy 25 kilométerre működő központ a helyi partnerszervezetekkel együttműködve a legsérülékenyebb csoportok támogatásában, a humanitárius szükségletek gyors felmérésében és kezelésében játszik fontos szerepet. Az új helyszínről már egy nagyszabású, ENSZ finanszírozású téli segélyprogramot is indít az Ökumenikus Segélyszervezet, ami több mint 20 ezer ember számára nyújt segítséget a hideg időszak átvészeléséhez.



A tél komoly kihívás elé állítja a frontvonalhoz közeli ukrajnai települések lakóit. A rendszeres rakéta- és dróntámadások az energetikai infrastruktúrát is súlyosan érintik, így az áramszünetek és a fűtési nehézségek tovább növelik a háború miatt amúgy is kiszolgáltatott közösségek terheit. Az Ökumenikus Segélyszervezet az ENSZ Ukrajnai Humanitárius Alapjának (UN OCHA UHF) támogatásával és helyi ukrán partnerszervezetével, az ACT Alliance tagjaként működő ELEOS Ukraine-nel közösen indított téli programja 2026 októbere és 2027 márciusa között valósul meg. A 2,3 millió dollár tervezett összköltségvetésű program Szumi és Harkiv megyében, a frontvonalhoz közeli, háború által sújtott közösségek téli túlélését támogatja. Az Ökumenikus Segélyszervezet új harkivi irodája egyúttal összekötő kapocsként is szolgál a helyi civil szervezetek, közösségek és a Segélyszervezet ukrajnai programjai között. A helyszíni jelenlét lehetővé teszi, hogy a változó szükségleteket folyamatosan kövessék, és a támogatásokat a helyi tapasztalatokra építve, a lehető leggyorsabban irányítsák oda, ahol azokra a legnagyobb szükség van.



„A frontvonalhoz közeli településeken a tél nem egyszerűen kényelmetlenséget jelent: a fűtés, a világítás, az energia és sok esetben az ivóvíz biztosítása is komoly kihívássá válhat. A most induló programmal nemcsak egyes családokat szeretnénk támogatni, hanem olyan közösségi megoldásokat is segítünk, amelyek egy-egy lakóközösség számára teszik lehetővé az alapvető életfeltételek fenntartását. A harkivi iroda pedig abban segít, hogy a helyi szükségletekre még gyorsabban és pontosabban tudjunk reagálni” – mondta Dékány Bence, az Ökumenikus Segélyszervezet nemzetközi programokért felelős igazgatója.

A komplex segélyprogram óriási segítséget jelent a téli felkészülésben

A program egyik legfontosabb eleme a közvetlen háztartási támogatás: 1 260 háztartás kap fűtési célú készpénztámogatást, amelyet a családok a helyi körülményeknek és saját szükségleteiknek megfelelően használhatnak fel. Emellett 4 950 ember részesül téli túlélési segélycsomagban. A csomagok olyan eszközöket tartalmaznak, amelyek a hideg időjárás és az áramkimaradások idején is segítséget nyújtanak: többek között hálózsákot, matracot, hőtartó takarót, power bankot, termoszt és világításhoz használható eszközöket. A program harmadik eleme a közösségi szintű segítségnyújtás. 78 lakóközösség, illetve tömbház kap közösségi készpénztámogatást, amely összesen mintegy 13 650 lakost érint. A frontvonalhoz közeli településeken különösen nehéz helyzetben vannak a sokemeletes épületek lakói: a 6–9, illetve akár 16–17 emeletes tömbházakban egy-egy áramkimaradás, vagy vízellátás, illetve fűtési szolgáltatás akadozása egyszerre több száz ember mindennapi életét nehezítheti meg. Az újszerű közösségi támogatással ezért az energia-, vízellátási vagy épületüzemeltetési szükségmegoldások kialakítását és fejlesztést is segítik.



„A harkivi jelenlét számunkra nem önmagában egy új iroda megnyitását jelenti, hanem azt, hogy még közelebb kerülünk azokhoz az emberekhez, akiknek a háború és a tél egyszerre jelenti a legnagyobb kihívást. Az Ökumenikus Segélyszervezet közel három évtizede van jelen Ukrajnában, és az elmúlt években a nemzetközi, kormányzati, vállalati, egyházi partnerek és magánadományozók összefogásával 1 millió, a háború miatt szükséget szenvedő embert tudtunk támogatni. Az új program azért is bír nagy jelentőséggel, mert a háború ötödik évében a humanitárius szükségletek továbbra is jelentősek, ugyanakkor a nemzetközi humanitárius segítségnyújtáshoz rendelkezésre álló források csökkennek” – hangsúlyozta Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke.

Az Ökumenikus Segélyszervezet 1998 óta folyamatosan jelen van Ukrajnában, a 2022-ben kirobbant háború óta pedig történetének legnagyobb humanitárius segélyprogramját valósítja meg az országban és Magyarországon. A több mint 50 millió dollár értékű program keretében az elmúlt években egymillió, a háborús válság miatt szükséget szenvedő embert támogatott a Segélyszervezet, Ukrajna 23 megyéjében; Kárpátaljától egészen a keleti és déli frontvonalak közelében fekvő térségekig.

Ökumenikus Segélyszervezet

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