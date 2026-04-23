Több mint másfél száz drónt vetett be ukrajnai célpontok ellen az orosz hadsereg

Az orosz hadsereg 155 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat csütörtökre virradóra, a légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban találat ért lakóházakat Dnyipróban, és a csapásokban legalább ketten életüket vesztették, sokan pedig megsebesültek – jelentették katonai és helyhatósági források.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem az ország északi, déli és keleti régióiban 139 drónt hatástalanított, viszont 9 helyszínen 11 drón célba talált, 4 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A hivatalos közlemény kiadásakor néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Április 23-ra virradó éjjel az orosz hadsereg drónokkal támadta Dnyiprót, a városban több helyen felcsaptak a lángok, az ellenség az egyik lakónegyedre mért csapást – jelentette az Interfax-Ukrajina hírügynökség Olekszandr Hanzsa Dnyipropetrovszk megyei katonai kormányzó Telegram-bejegyzését idézve.

Az egyik többszintes belvárosi épület egyik lépcsőházában a lakások a kilencedik és a hatodik emelet között teljesen megsemmisültek, a városban összesen négy helyszínen regisztráltak károkat, legalább 13 épület megrongálódott – tette közzé Borisz Filatov, Dnyipro polgármestere a Telegramon. A városban több mint 500 ablak tört be, és megrongálódott egy képzőművészeti kiállítóközpont, valamint egy hangszerbolt.

Az Interfax-Ukrajina hírügynökség arról is beszámolt, hogy Nyikopol, Mirivka, Marganec, Pokrovszk és Cservonohrihorivka környékét is támadás érte, amelynek következtében infrastrukturális létesítményekben károk keletkeztek.

Forrás: MTI