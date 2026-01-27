Több mint ötven drónnal támadták Odesszát

Súlyos dróntámadás érte Odesszát az éjszaka folyamán: az orosz erők több mint 50 csapásmérő pilóta nélküli repülőeszközt indítottak a város ellen. A fő célpontok az energetikai infrastruktúra és civil objektumok voltak.

Erről Volodimi Zelenszkij elnök adott tájékoztatást január 27-én közösség oldalán.

A támadás következtében legalább öt lakóépület rongálódott meg, több lakás és lépcsőház súlyos károkat szenvedett. A jelenlegi adatok szerint több tucat ember megsérült, köztük gyermekek is. A mentőszolgálatok és katasztrófavédelmi egységek teljes létszámban dolgoznak a helyszíneken, a kutató-mentő műveletek addig folytatódnak, amíg minden esetleges romok alá szorult személy sorsát nem tisztázzák.

Az egyik orosz drón egy evangéliumi keresztény imaházat is eltalált.

Az éjszaka folyamán nemcsak Odessza volt célpont: támadások érték Lemberg, Dnyipropetrovszk, Mikolajiv, Odessza, Szumi és Harkiv megyét is. Az orosz hadsereg ezekben a régiókban elsősorban energetikai és egyéb kritikus infrastruktúrát vett célba. Több helyről érkeztek jelentések sebesültekről.

Összesen 165 csapásmérő drónt indítottak Ukrajna ellen az éjszaka során, ezek közül mintegy száz iráni gyártmányú Sahíd típusú eszköz volt.

Az ukrán vezetés szerint minden ilyen támadás aláássa a folyamatban lévő diplomáciai erőfeszítéseket, és gyengíti azoknak a nemzetközi partnereknek a munkáját is, akik a háború befejezésén dolgoznak – áll a tájékoztatásban.

