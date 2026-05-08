Több száz ukrán hadifogoly megölését vizsgálják az ukrán rendvédelmi szervek

Az ukrán rendvédelmi szervek 306 fogságba esett ukrán katona oroszok általi, harctéren történt megölését vizsgálják – mondta el újságíróknak Jurij Rud, az ukrán főügyészségnek a háborús bűntetteket vizsgáló osztályának vezetője pénteken Kijevben.

„Tudomásunk van 306 olyan esetről, amikor a harctéren olyan ukrán katonákat öltek meg, akik megadták magukat és hadifogságba estek. Ezeket a bűncselekményeket 116 büntetőeljárás keretében vizsgálják a hatóságok” – mondta a tisztségviselő.

Rud hangsúlyozta, hogy olyan ukrán katonákról van szó, akiket azután öltek meg, hogy letették a fegyvert, vagy sérüléseik miatt már nem tanúsítottak ellenállást.

Az ügyész hozzátette, hogy ezek az adatok nem tartalmazzák a Donyeck megye megszállt részében lévő Olenyivka büntetőtelepen megölt ukrán hadifoglyokat.

Az utóbbira vonatkozó vizsgálatok eddigi eredménye szerint 2022. július 29-re virradó éjjel az oroszok felrobbantották az olenyivkai büntetőtelep egyik barakkját, ahol ukrán hadifoglyokat tartottak fogva. A támadásban legalább 59, a mariupoli Azovsztal acélmű védelmében részt vevő ukrán katona vesztette életét – idézte fel az Ukrinform hírügynökség.

2023. július 29-én az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) közölte, hogy gyanúsítottként vonták eljárás alá a büntetőtelep volt vezetőjét, Szergej Jevszjukovot, valamint korábbi első helyettesét, Dmitrij Nyejolovot hadifoglyokkal szembeni kegyetlen bánásmód és előre kitervelt, csoportosan elkövetett szándékos emberölés miatt. 2024. december 9-én vált ismertté, hogy Jevszjukov egy robbantás következtében Donyeckben meghalt.

Bohdan Ohrimenko, a hadifoglyok ügyével foglalkozó koordinációs törzs titkárságvezetője az Ukrinform hírügynökségnek adott, hétfőn megjelent interjúban azt mondta, hogy az oroszok 375 fogságba ejtett ukrán katonát és civilt kínoztak halálra. Közlése szerint erre a holttestek vizsgálata nyomán derült fény azután, hogy az orosz fél átadta a tetemeket Ukrajnának.

Forrás: MTI