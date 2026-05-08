„Szülőföldem szép határa” – szavalóverseny a Vári II. Rákóczi Ferenc Líceumban

A költészet, a szülőföld szeretete és az anyák napi meghittség találkozott azon a szavalóversenyen, amelyet immár harmadik alkalommal szerveztek meg a Vári II. Rákóczi Ferenc Líceumban. A „Szülőföldem szép határa” elnevezésű rendezvény idén is a magyar nyelv szépségét, az összetartozás erejét és a fiatal tehetségek kibontakozását állította középpontba.

A rendezvényre hat oktatási intézményből érkeztek diákok, összesen 29 tanuló lépett színpadra. A versenyzők két költeménnyel készültek: egy kötelező és egy szabadon választott verssel, amelyekben nemcsak előadói készségüket mutathatták meg, hanem érzéseiket, gondolataikat is megfogalmazhatták családjukról, édesanyjukról és szülőföldjükről.

A líceum falait egész nap versek töltötték meg: hol megható, hol derűs, máskor mély érzelmeket közvetítő előadások hangzottak el. A szavalatok ünnepélyes, bensőséges légkört teremtettek, és minden fellépő a saját személyiségével, egyedi előadásmódjával gazdagította az eseményt.

A programot a BorzsaVári zenekar fellépése is színesítette.

A megmérettetés három korcsoportban zajlott, a zsűrinek pedig nehéz feladata volt, hiszen számos színvonalas produkció közül kellett kiválasztaniuk a legjobbakat.

Eredmények

2–3. osztály:

hely: Fábián Boróka (Felkészítő tanár: Oláh Magdolna ) hely: Lőrinc Marcell (Felkészítő tanár: Barta Magda) hely: Tóth Zoltán (Felkészítő tanár: Rajó Eleonóra.)

4–6. osztály:

hely: Botos Olivér (Felkészítő tanár: Jakab Anna) hely: Póda Natália (Felkészítő tanár: Szilágyi Gizella) hely: File Szabina (Felkészítő tanár: Rajó Eleonóra.)

7–9. osztály:

hely: Pápai Zsófia (Felkészítő tanár: Veres Csilla) hely: Molnár Liliána (Felkészítő tanár: Veres Csilla) hely: Debreceni Barbara (Felkészítő tanár: Nagy Andrea), Kopilec Anna (Felkészítő tanár: Sass Zsófia)

A szervezők hangsúlyozták: a verseny minden résztvevője győztesnek tekinthető, hiszen mindannyian bátorságról, felkészültségről és a magyar költészet iránti szeretetről tettek tanúbizonyságot. A rendezvény ismét bebizonyította, hogy a vers nem csupán irodalom, hanem közösségteremtő erő is, amely képes hidat építeni ember és ember között.

A rendezvény támogatói voltak: a Mezővári Református Egyház, a KárpátHáz Civil Szervezet, a Beregszászi Központi Könyvtár és Margitics Erzsébet.

