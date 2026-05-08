Támogassa adója 1%-ával a kárpátaljai magyar köz-, szak- és/vagy felsőoktatást
Ha szeretne segíteni a kárpátaljai magyar köz-, szak-, és/vagy felsőoktatásnak, most könnyen megteheti! Ajánlja fel adója 1%-át erre a nemes célra. Így hozzájárulhat ahhoz, hogy a magyar oktatás határon túl is erős maradjon.
Hogyan ajánlhatja fel az 1%-ot?
Az idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzen az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról. Ezt legkésőbb 2026. május 20-ig az szja-bevallástól függetlenül is megteheti.
A nyilatkozat legegyszerűbben elektronikusan nyújtható be:
- az eSZJA webes felületen, online kitöltve vagy
- az ÁNYK-ban a bevallással együtt, annak EGYSZA-lapját is kitöltve vagy
- külön, a 25EGYSZA-nyomtatvány kitöltésével.
Papíralapon benyújtható postán keresztül, vagy személyesen, illetve meghatalmazott által, lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain
- a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA-lapját is kitöltve,
- az e-SZJA-felület kitöltőprogramjával készített és kinyomtatott nyilatkozaton,
- a 25EGYSZA jelű nyomtatványon vagy azonos adatokkal a nyilatkozaton, továbbá
- május 20-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak, ha az vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését. A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának.
Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott nyújtja be, csatolni kell a meghatalmazást is. A nyomtatható 1%-os nyilatkozat letölthető innen.
Adószám:
18757501-1-15
Kedvezményezett:
Kárpátaljai Magyar Felsőoktatásért és Közoktatásért Alapítvány
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem