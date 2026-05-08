Támogassa adója 1%-ával a kárpátaljai magyar köz-, szak- és/vagy felsőoktatást

Ha szeretne segíteni a kárpátaljai magyar köz-, szak-, és/vagy felsőoktatásnak, most könnyen megteheti! Ajánlja fel adója 1%-át erre a nemes célra. Így hozzájárulhat ahhoz, hogy a magyar oktatás határon túl is erős maradjon.

Hogyan ajánlhatja fel az 1%-ot?

Az idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzen az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról. Ezt legkésőbb 2026. május 20-ig az szja-bevallástól függetlenül is megteheti.

A nyilatkozat legegyszerűbben elektronikusan nyújtható be:

az eSZJA webes felületen , online kitöltve vagy

online kitöltve vagy az ÁNYK-ban a bevallással együtt, annak EGYSZA-lapját is kitöltve vagy

külön, a 25EGYSZA-nyomtatvány kitöltésével.

Papíralapon benyújtható postán keresztül, vagy személyesen, illetve meghatalmazott által, lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain

a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA-lapját is kitöltve,

az e-SZJA-felület kitöltőprogramjával készített és kinyomtatott nyilatkozaton,

a 25EGYSZA jelű nyomtatványon vagy azonos adatokkal a nyilatkozaton, továbbá

május 20-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak, ha az vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését. A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának.

Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott nyújtja be, csatolni kell a meghatalmazást is. A nyomtatható 1%-os nyilatkozat letölthető innen.

Adószám:

18757501-1-15

Kedvezményezett:

Kárpátaljai Magyar Felsőoktatásért és Közoktatásért Alapítvány

Köszönjük, hogy támogatják ezt a nemes célt!

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem